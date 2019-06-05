Український форвард обраний на драфті NAHL

19-річний форвард молодіжної та національної збірних України Дмитро Даниленко задрафтований клубом юніорської North American Hockey League - Kenai River Brown Bears.

Про це повідомив сам клуб у своєму Twitter.

With our eighth selection in the 2019 #NAHLDraft we have selected Dmytro Danylenko from Ukraine! Welcome Dmytro and his family to #BrownBearNation! @nahlhockey pic.twitter.com/a0mEpY5bx1 — Kenai River (@BrownBearsNAHL) 4 June 2019

Минулого сезону Даниленко виступав в дивізіоні нижче - в NCDC за South Shore Kings і в 14 матчах набрав 9 (3+6) очок.

Тепер же форвард став першим українцем на драфті NAHL і був вибрав в шостому раунді під 146 піком, ставши восьмим з дев'яти новачків команди після церемонії.

Відзначимо, що після відходу з Білого Барса Даниленко починав кар'єру в Північній Америці якраз в клубі NAHL - Jamestown Rebels, але через мовний бар'єр не зумів пробитися до складу і взяв участь лише в одному матчі.

Джерело - Чемпіон.