Український форвард обраний на драфті NAHL

19-річний форвард молодіжної та національної збірних України Дмитро Даниленко задрафтований клубом юніорської North American Hockey League - Kenai River Brown Bears.

Про це повідомив сам клуб у своєму Twitter.

With our eighth selection in the 2019 #NAHLDraft we have selected Dmytro Danylenko from Ukraine! Welcome Dmytro and his family to #BrownBearNation! @nahlhockey pic.twitter.com/a0mEpY5bx1