Сьогодні, 20 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.

Збірна Італії перемогла Австрію в заключному матчі групового турніру чемпіонату світу-2019. Основний час завершився внічию - 3:3. Переможець визначився у серії булітів.

Ця перемога стала єдиною для італійців на ЧС-2019. Шість попередніх зустрічей вони програли з загальним рахунком 1-45.

Збірна Канади із розгромним рахунком перемогла команду Данії - 5:0. Дублем відзначився нападник Сем Райнгарт.

Чемпіонат світу

9 тур

20 травня

Австрія - Італія 3:4 (2:1, 0:2, 0:1, 1:0, 0:0, 2:3)

Канада - Данія 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею

Також, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.