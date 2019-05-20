Сьогодні, 20 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.
Збірна Італії перемогла Австрію в заключному матчі групового турніру чемпіонату світу-2019. Основний час завершився внічию - 3:3. Переможець визначився у серії булітів.
Ця перемога стала єдиною для італійців на ЧС-2019. Шість попередніх зустрічей вони програли з загальним рахунком 1-45.
Збірна Канади із розгромним рахунком перемогла команду Данії - 5:0. Дублем відзначився нападник Сем Райнгарт.
Чемпіонат світу
9 тур
20 травня
Австрія - Італія 3:4 (2:1, 0:2, 0:1, 1:0, 0:0, 2:3)
Канада - Данія 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Нагадаємо, визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею
Також, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.
Джерело - Чемпіон.