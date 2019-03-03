Динамо - Білий Барс: анонс першого чвертьфінального поєдинку

Команди зустрінуться 3 березня о 13:50

Сьогодні, 3 березня, в Харкові стартує чвертьфінальна серія між МХК Динамо і Білим Барсом, які зайняли четверту і п'яту сходинку в турнірній таблиці відповідно.

Нагадаємо, що серії матчів 1/4 фіналу будуть зіграні до двох перемог однієї з команд. Після старту серії в Харкові, 6 березня команди зіграють в Білій Церкві. У разі потреби, 7 березня, також в Білій Церкві, команди зустрінуться в третьому вирішальному поєдинку.

Чемпіонат України, УПЛ

плей-оф, чвертьфінал

3 березня 13:50

пряма трансляція - сайт XSPORT.ua

МХК Динамо - Білий Барс

За спиною у цих команд 8 очних зустрічей в регулярному чемпіонаті - перевага залишилася за командою з Білої Церкви, яка здобула очки в шести матчах проти харківського клубу, загальний рахунок очних зустрічей становить 27:14 на користь білоцерківського клубу. Варто відзначити, що тричі голкіпери білоцерківців в мачах проти харківської команди оформляли шатаут.

Цікавим являє той факт, що найчастіше Білий Барс вражав ворота "динамівців" в першому періоді - за перші 20 хвилин зустрічей "барси" в цілому закинули 14 шайб. У другому і третьому періодах білоцерківці відправляли в ворота харків'ян 7 і 6 точних кидків відповідно.

Що стосується харківського клубу, то в матчах проти "барсів" найрезультативнішими ставали перший і третій періоди (по 5 шайб), а в другій двадцятихвилинці в ворота білоцерківців відправився на один кидок менше.

В цілому в очних зустрічах Білий Барс перекидав свого опонента з Харкова з рахунком 281-192.

Статистика в нерівних складах також залишилася на боці білоцерківського клубу - з 50 спроб "барси" 10 разів прошили харківських голкіперів. "Динамівці", в свою чергу, з 47 вилучень противника змогли реалізувати лише 6 моментів.

Кращим бомбардиром "Білого Барса" в очних зустрічах проти МХК Динамо став Юрій Качан, який заробив 7 (3+4) результативних балів. Результативно зустрічі проти харків'ян також проводять Богдан Арабов, Микита Лэсников та Назар Ружников, які набрали по 6 очок.

У МХК "Динамо" найчастіше в ворота білоцерківців забивав Руслан Максименко, який записав собі в актив 5 (1+4) результативних балів. Також по 3 очки в матчах проти підопічних Костянтина Буценка заробили Дмитро Халін, Володимир Чердак і Микита Олійник.

Варто відзначити, що зустріч проти харківського клубу пропустить лідер і капітан Білого Барса Євген Тимченко, який заробив триматчеву дискваліфікацію.

Статистика очних зустрічей цих команд за підсумками регулярного чемпіонату залишається на боці Білого Барса, який виглядає набагато впевненіше свого опонента з Харкова. Однак в матчах "на виліт" у харків'ян вже немає права на помилку, адже вирішується доля путівки до півфіналу плей-оф УХЛ, де переможець цієї зустрічі зійдеться з чинним чемпіоном України.

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Джерело - Чемпіон.