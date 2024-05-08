Мбаппе назвав наступну ціль на сезон для ПСЖ після вильоту з ЛЧ

Головне
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 6702
Ломаченко — Камбосос: ОНЛАЙН (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сьогодні 08:31 1108
"Ми перейшли в сусідню кімнату, через 15 секунд у попереднє місце прилетіла міна": звичайний маркетолог став на захист України, а після поранення віднайшов нові сенси життя у спорті
Сьогодні 06:30 223
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації
Сьогодні 01:27 9470 7
Степаненко та Ярмоленко проведуть матч життя: ключові протистояння в сутичці Шахтаря з Динамо
Вчора 22:57 387
Забарний претендує на звання найкращого гравця сезону в Борнмуті
Вчора 21:06 299
Стародубцева поступилась американці українського походження у фіналі кваліфікації Рима
Вчора 20:34 506
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями
Вчора 19:30 5216
Мілан здобув неймовірну перемогу в спринті на 4 етапі Джиро д’Італія-2024
Вчора 18:37 2917
Анчелотті розповів, хто захищатиме ворота Реала в матчі проти Баварії
Вчора 16:44 1202
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 625
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 380
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 627
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 997
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 1044

Мбаппе назвав наступну ціль на сезон для ПСЖ після вильоту з ЛЧ

Сьогодні 10:09 102 0
Мбаппе назвав наступну ціль на сезон для ПСЖ після вильоту з ЛЧ
#Боруссія Дортмунд, #Кубок Франції, #Ліон, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - L’Équipe.

Півзахисник збірної Франції з футболу та ПСЖ Кіліан Мбаппе після поразки в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів від дортмундської Боруссії вважає, що його команді потрібно виграти Кубок Франції, а після цього вже підбивати підсумки сезону.

Про це він розповів французькому виданню L’Équipe.

"Треба було забивати. У нас є моменти, але коли ти не реалізуєш їх, коли не дієш ефективно в обох штрафних, то складно пройти до наступної стадії.

Але зараз не варто перебільшувати. Ця команда багато віддала на полі та намагалася подарувати гордість усім уболівальникам. Зусиль не вистачило. Потрібно відштовхуватися від того, що ми вже зробили, і продовжувати працювати, бо попереду на нас чекає фінал. Не варто вважати сезон завершеним. Кубок Франції – також важлива мета.

Ми у ПСЖ завжди хочемо перемагати. Нині нам сумно. Ще раз скажу: потрібно виграти Кубок Франції, а після цього вже підбивати підсумки. Немає жодного сенсу в тому, щоб робити це сьогодні", – сказав Мбаппе.

Зазначимо, в суботу, 25 травня, у фіналі Кубку Франції ПСЖ зіграє з Ліоном.

Нагадаємо, стало відомо, що Мбаппе вже обрав ігровий номер у мадридському Реалі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розповів про бажання Кілліана зіграти за збірну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації Клуб Першої ліги звернувся до Шевченка з проханням захистити футболіста від мобілізації 9470 7
Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями Попович — після перемоги його команди на 4 етапі Джиро: Вчора у нас виникло непорозуміння між хлопцями 5216
IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі IBF позбавить титула переможця бою Усик — Ф’юрі 18120
Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів Боруссія повторно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів 6702
Джиро та суворі реалії українського велоспорту Джиро та суворі реалії українського велоспорту 4207 1
Льюїс змінив думку щодо Усика Льюїс змінив думку щодо Усика 10602
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7280 2
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11311 2
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 110096
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 47073
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 361471
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 36134 2