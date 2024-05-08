Мбаппе назвав наступну ціль на сезон для ПСЖ після вильоту з ЛЧ

Півзахисник збірної Франції з футболу та ПСЖ Кіліан Мбаппе після поразки в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів від дортмундської Боруссії вважає, що його команді потрібно виграти Кубок Франції, а після цього вже підбивати підсумки сезону.

Про це він розповів французькому виданню L’Équipe.

"Треба було забивати. У нас є моменти, але коли ти не реалізуєш їх, коли не дієш ефективно в обох штрафних, то складно пройти до наступної стадії. Але зараз не варто перебільшувати. Ця команда багато віддала на полі та намагалася подарувати гордість усім уболівальникам. Зусиль не вистачило. Потрібно відштовхуватися від того, що ми вже зробили, і продовжувати працювати, бо попереду на нас чекає фінал. Не варто вважати сезон завершеним. Кубок Франції – також важлива мета. Ми у ПСЖ завжди хочемо перемагати. Нині нам сумно. Ще раз скажу: потрібно виграти Кубок Франції, а після цього вже підбивати підсумки. Немає жодного сенсу в тому, щоб робити це сьогодні", – сказав Мбаппе.

Зазначимо, в суботу, 25 травня, у фіналі Кубку Франції ПСЖ зіграє з Ліоном.

Нагадаємо, стало відомо, що Мбаппе вже обрав ігровий номер у мадридському Реалі.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон розповів про бажання Кілліана зіграти за збірну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.