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Макрон: Батько Мбаппе сказав мені, що футболіст хоче зіграти на Олімпійських іграх

Сьогодні 12:20 130 0
Макрон: Батько Мбаппе сказав мені, що футболіст хоче зіграти на Олімпійських іграх
#Макрон, #Кіліан Мбаппе, #Збірна Франції з футболу, #Олімпіада-2024

Джерело - La Tribune Dimanche.

Президент Франції Еммануель Макрон розповів про бажання зірки ПСЖ Кілліана Мбаппе зіграти на Олімпійських іграх-2024.

Його слова передає La Tribune Dimanche.

"Я дуже сподіваюся, що всі європейські клуби відпустять своїх гравців, як це зробили французькі команди, бо це олімпійський дух.

Минулого тижня я зустрівся з батьком Мбаппе і поставив йому запитання. Він сказав мені, що Кіліан хоче зіграти на Олімпійських іграх", — сказав президент.

Футбольний турнір відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Зазначимо, що збірна України також отримала олімпійську ліцензію завдяки виходу української команди U21 у півфінал молодіжного Євро-2023. Україна вперше візьме участь у цих змаганнях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мадридський Реал, який ще не оформив офіційно перехід Мбаппе із французького ПСЖ, не захоче відпускати свого новачка на ОІ.

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