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Лунін не потрапив у стартовий склад Реала на матч з Кадісом

Сьогодні 15:41 168 0
Лунін не потрапив у стартовий склад Реала на матч з Кадісом
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Кадіс, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - Чемпіон.

Реал прийме Кадіс у 34 турі чемпіонату Іспанії. Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін розпочне поєдинок на лаві запасних.

У стартовому складі вперше з серпня вийде бельгійський воротар Тібо Куртуа, який нещодавно відновився від травми. Про зміну "першого номера" раніше повідомив головний тренер Реала Карло Анчелотті.

Матч розпочнеться о 17:15 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Лунін у поточному сезоні відіграв 29 матчів у всіх турнірах за мадридців. На його рахунку — 12 сухих матчів.

Нагадаємо, керівництво "вершкових" надіслало українцю та його агенту Жорже Мендешу пропозицію продовжити угоду.

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