Енріке: Ми не збираємося змінювати менталітет, ціль — вихід у фінал ЛЧ

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке вважає, що менталітет переможців допоможе його колективу виграти відповідальний півфінальний матч Ліги чемпіонів у дортмундської Боруссії.

Про це наставник розповів офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, перша зустріч 1/2 фіналу завершилася мінімальною перемогою німецької команди. Єдиний гол у матчі забив нападник Ніклас Фуллькруг.

"Тренер — це лідер, і він той, хто повинен давати впевненість у свої сили гравцям. Я працюю кожен день, щоб спробувати досягти цього.

Ідея полягає в тому, щоб грати так само як і в першому матчі. Ми взагалі не збираємося змінювати свій менталітет. Ціль — вийти в фінал, і для цього ми повинні бути кращими, ніж така велика команда, як Боруссія. Завжди є можливості для вдосконалення, і ми над цим працювали.

Два м'ячі можна забити "за три секунди", але ми також можемо пропустити два голи за цей же час", — заявив тренер.