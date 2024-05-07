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Енріке: Ми не збираємося змінювати менталітет, ціль — вихід у фінал ЛЧ

Сьогодні 12:31 158 0
Енріке: Ми не збираємося змінювати менталітет, ціль — вихід у фінал ЛЧ
#Боруссія Дортмунд, #ПСЖ, #Луїс Енріке, #Ліга чемпіонів-2023/24, #Едін Терзич

Джерело - Сайт УЄФА.

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке вважає, що менталітет переможців допоможе його колективу виграти відповідальний півфінальний матч Ліги чемпіонів у дортмундської Боруссії.

Про це наставник розповів офіційному сайту УЄФА.

Нагадаємо, перша зустріч 1/2 фіналу завершилася мінімальною перемогою німецької команди. Єдиний гол у матчі забив нападник Ніклас Фуллькруг.

"Тренер — це лідер, і він той, хто повинен давати впевненість у свої сили гравцям. Я працюю кожен день, щоб спробувати досягти цього.

Ідея полягає в тому, щоб грати так само як і в першому матчі. Ми взагалі не збираємося змінювати свій менталітет. Ціль — вийти в фінал, і для цього ми повинні бути кращими, ніж така велика команда, як Боруссія. Завжди є можливості для вдосконалення, і ми над цим працювали.

Два м'ячі можна забити "за три секунди", але ми також можемо пропустити два голи за цей же час", — заявив тренер.

Головний тренер Боруссії Едін Терзич вважає, що у ПСЖ є місія вийти до фіналу ЛЧ, а в його команди — величезна мрія.

У матчі-відповіді 1/2 фіналу ПСЖ прийматиме Боруссію (Дортмунд).

Гра відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися трансляцію поєдинку можна на медіасервісі MEGOGO.

В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера —  три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.

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