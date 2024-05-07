Енріке: Ми не збираємося змінювати менталітет, ціль — вихід у фінал ЛЧ

Джерело - Сайт УЄФА.
Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Луїс Енріке вважає, що менталітет переможців допоможе його колективу виграти відповідальний півфінальний матч Ліги чемпіонів у дортмундської Боруссії.
Про це наставник розповів офіційному сайту УЄФА.
Нагадаємо, перша зустріч 1/2 фіналу завершилася мінімальною перемогою німецької команди. Єдиний гол у матчі забив нападник Ніклас Фуллькруг.
"Тренер — це лідер, і він той, хто повинен давати впевненість у свої сили гравцям. Я працюю кожен день, щоб спробувати досягти цього.
Ідея полягає в тому, щоб грати так само як і в першому матчі. Ми взагалі не збираємося змінювати свій менталітет. Ціль — вийти в фінал, і для цього ми повинні бути кращими, ніж така велика команда, як Боруссія. Завжди є можливості для вдосконалення, і ми над цим працювали.
Два м'ячі можна забити "за три секунди", але ми також можемо пропустити два голи за цей же час", — заявив тренер.
Головний тренер Боруссії Едін Терзич вважає, що у ПСЖ є місія вийти до фіналу ЛЧ, а в його команди — величезна мрія.
У матчі-відповіді 1/2 фіналу ПСЖ прийматиме Боруссію (Дортмунд).
Гра відбудеться у вівторок, 7 травня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися трансляцію поєдинку можна на медіасервісі MEGOGO.
В іншій парі мадридський Реал з Андрієм Луніним у воротах розписав бойову нічию з мюнхенською Баварією. В активі українського голкіпера — три сейви. Матч-відповідь відбудеться 8 травня в Мадриді.