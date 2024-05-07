Кабаєв: Зараз не хочеться гучних слів, що ми будемо чемпіонами

Джерело - ФК Динамо.

Футболіст київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що команда планує перемогти донецький Шахтар у 28 турі Української Прем'єр-ліги та не словом, а ділом довести свої претензії на чемпіонство.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Зараз не хочеться гучних слів, що ми будемо чемпіонами. Давайте ми доведемо це не словом, а ділом. Шахтар — дуже добра команда, ми бачимо, як вони грають. Це наші прямі конкуренти. Буде дуже цікава гра. Я не буду нічого обіцяти, але байдужих на футбольному полі з нашого боку точно не буде", — сказав гравець.

Поєдинок запланований на суботу, 11 травня. Початок — о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на каналі УПЛ-ТБ.

Нагадаємо, столичний клуб продовжує вести боротьбу за чемпіонство в сезоні-2023/24 проти донецького Шахтаря. У минулому турі вони без шансів розбили Колос і встановили новий рекорд чемпіонатів України.

У свою чергу "гірники" розгромили Чорноморець та зберегли дистанцію від Динамо у 4 бали.