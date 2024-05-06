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Кабаєв: Раніше, коли Динамо грало 0:0 після першого тайму, то в тебе всередині горить, але з Колосом було не так

Сьогодні 11:50 78 0
Кабаєв: Раніше, коли Динамо грало 0:0 після першого тайму, то в тебе всередині горить, але з Колосом було не так
Фото: ФК Динамо
#Кабаєв, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Футболіст київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що команда не переймалася через важку гру в першому таймі у матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса.

Його слова передає телеграм-канал "ТаТоТаке".

"Раніше, коли Динамо грало 0:0 після першого тайму, то в тебе всередині горить, що треба наздоганяти Шахтар. Цього разу багато не вдавалося в першому таймі, це видно було, але чомусь я відчував, що все добре. Я і команді сказав, що нічого страшного. Ми додаємо у другому таймі. І з Дніпром-1, і з Вересом. Звісно потім, коли буде команда такого ж рівня, як і ми, то може бути важко, але так буває. 

Я читав, що Мессі не любить коли його міняють у другому таймі, бо команди підсідають, в нього і ширина з'являється, і моменти. Так, мабуть, і в нас. Звісно краще вигравати у першому таймі та закривати гру. Але Колос... Мені сподобалося як вони грали у першому таймі, як перебудовувалися. У них свої задачі. Вийти і виграти когось на одній нозі дуже важко", — сказав футболіст.

Нагадаємо, столичний клуб продовжує вести боротьбу за чемпіонство в сезоні-2023/24 проти донецького Шахтаря. У минулому турі кияни без шансів розбили ковалівський Колос і встановили новий рекорд чемпіонатів України.

У свою чергу "гірники" розгромили одеський Чорноморець та зберегли дистанцію від Динамо у 4 бали.

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