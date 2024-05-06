Кабаєв: Раніше, коли Динамо грало 0:0 після першого тайму, то в тебе всередині горить, але з Колосом було не так

Футболіст київського Динамо Владислав Кабаєв розповів, що команда не переймалася через важку гру в першому таймі у матчі 27 туру Української Прем'єр-ліги проти Колоса.

Його слова передає телеграм-канал "ТаТоТаке".

"Раніше, коли Динамо грало 0:0 після першого тайму, то в тебе всередині горить, що треба наздоганяти Шахтар. Цього разу багато не вдавалося в першому таймі, це видно було, але чомусь я відчував, що все добре. Я і команді сказав, що нічого страшного. Ми додаємо у другому таймі. І з Дніпром-1, і з Вересом. Звісно потім, коли буде команда такого ж рівня, як і ми, то може бути важко, але так буває.

Я читав, що Мессі не любить коли його міняють у другому таймі, бо команди підсідають, в нього і ширина з'являється, і моменти. Так, мабуть, і в нас. Звісно краще вигравати у першому таймі та закривати гру. Але Колос... Мені сподобалося як вони грали у першому таймі, як перебудовувалися. У них свої задачі. Вийти і виграти когось на одній нозі дуже важко", — сказав футболіст.