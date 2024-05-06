Дніпро-1 зіграє з Кривбасом, Верес прийме Минай: розклад матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 6 травня, відбудуться два поєдинки у межах 27 туру Української Прем'єр-ліги.

Дніпро-1 зіграє з Кривбасом, а рівненський Верес прийматиме Минай. Криворіжці впевнено закріпилися на 3 місці в турнірній таблиці, а дніпряни наразі поділяють 4 сходинку з рівненським Рухом, проте у підопічних Юрія Максимова ще є гра в запасі.

Також минулого туру ужгородці вперше за довгий час змогли піднятися з останньої сходинки в УПЛ, проте нещодавня перемога Металіста 1925 над Ворсклою знову повернула минайців на 16 позицію. І матч проти прямого суперника у боротьбі за виживання, Вереса — ледь не остання можливість підопічних Желько Любеновича врятуватися від вильоту в Першу лігу.

Розклад матчів УПЛ на 6 травня

13:00 Дніпро-1 — Кривбас

18:00 Верес — Минай

Напередодні Олександрія з дублем Михайленка зіграла унічию з Рухом, Динамо розтрощило Колос, а Шахтар розгромно переміг Чорноморець.