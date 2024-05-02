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Ванат став найкращим гравцем Динамо у квітні

Сьогодні 09:16 81 0
Ванат став найкращим гравцем Динамо у квітні
Фото: ФК Динамо
#Динамо, #Владислав Ванат

Джерело - ФК Динамо.

Найкращим гравцем київського Динамо у квітні став нападник команди Владислав Ванат.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У голосуванні серед уболівальників він обійшов Андрія Ярмоленка, Георгія Бущана, Володимира Бражка, Миколу Шапаренка та Віталія Буяльського і набрав 37% голосів.

Зазначимо, що минулого місяці форвард забив двічі: у матчах проти Полісся та Дніпра-1.

У поточному сезоні футболіст провів 28 поєдинків за свій клуб, відзначився 13 результативними ударами та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, нещодавно Ваната визнали найкращим гравцем 26 туру Української Прем'єр-ліги. А найкращим тренером став наставник Динамо Олександр Шовковський.

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