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20.04.2024 11:05 837

Левандовський не буде залишати своє місце в Барселоні Довбику

Сьогодні 17:46 97 0
Левандовський не буде залишати своє місце в Барселоні Довбику
#Барселона, #Роберт Левандовський, #Артем Довбик

Джерело - Bild.

Польський форвард Роберт Левандовський не залишить Барселону цього літа.

Про це 35-річний футболіст заявив у інтерв'ю Bild.

"Відхід з Барселони? Однозначно, це неможливо для мене. Це не є темою для дискусій. Фізично я почуваюся добре, і так буде щонайменше ще 2 роки. Коли я фізично перестану бути на найвищому рівні, я почну думати", — сказав Левандовський.

Раніше з'являлась інформація, що український форвард Артем Довбик влітку може перейти в Барселону на заміну Левандовському.

Напередодні Роберт зробив хет-трик у матчі з Валенсією українця Романа Яремчука в 33 турі чемпіонату Іспанії (4:2).

Нагадаємо, що Левандовський приніс Барселоні більше очок, ніж будь-який інший гравець іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24.

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