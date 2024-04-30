Футболіст Миная: Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє нам

Головне
Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 403
Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби
Сьогодні 11:46 157
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
Сьогодні 09:31 10699
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк
Вчора 20:22 26920 12
Полісся з пізнім голом Назаренка здолало Ворсклу в 26 турі УПЛ
Вчора 19:56 3203
Переможець Барселони та збірної Франції: найбільш пам'ятні матчі Михайла Фоменка
Вчора 17:56 634
Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика
Вчора 17:03 552
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Вчора 14:19 27032 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Вчора 13:34 22271
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Вчора 12:03 1001
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 634
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 793
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1005
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 349
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1458 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1007
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 980
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1333
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 885
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 824

Футболіст Миная: Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє нам

Сьогодні 11:58 136 0
Футболіст Миная: Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє нам
Фото: ФК Минай
#договірний матч, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Український футбол.

Футболіст Миная Тимур Кораблін розповів, що головний тренер Желько Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє їм, після інциденту зі спробою підкупу гравців перед матчем проти Динамо.

Його слова передає Український футбол.

"Осад неприємний залишився. Коли про це стало відомо, Желько зібрав усю команду і сказав: "Я вам усім довіряю. Усе нормально. Робіть свою справу".

Якби мені надійшла така пропозиція, одразу б послав, і до побачення. Я не розумію, чому це досі є в нашому футболі. Виходять на пацанів, у яких усе тільки починається, і пропонують здачу в грі проти такого суперника, як Динамо? 

Можна класно зіграти проти гранда і через кілька місяців отримати запрошення, умовно кажучи. Це брєд", — сказав гравець.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що футболістам ужгородського клубу пропонували гроші за "здачу гри" киянам. За інформацією Ігоря Бурбаса, пропозицію Євгену Скибі та Дмитру Нємчанінову зробив знайомий Артема Мілевського.

Нещодавно ужгородський клуб завершив розслідування стосовно цього скандалу. 

Коментарі ()
Популярне зараз
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 27032 1
Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії 4511
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна 7801
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 22271
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк 26920 12
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції 10699
Рекомендуємо
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93700
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100262
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167488 1
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24055
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35853 2
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71452