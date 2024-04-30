Футболіст Миная: Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє нам

Футболіст Миная Тимур Кораблін розповів, що головний тренер Желько Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє їм, після інциденту зі спробою підкупу гравців перед матчем проти Динамо.

Його слова передає Український футбол.

"Осад неприємний залишився. Коли про це стало відомо, Желько зібрав усю команду і сказав: "Я вам усім довіряю. Усе нормально. Робіть свою справу".

Якби мені надійшла така пропозиція, одразу б послав, і до побачення. Я не розумію, чому це досі є в нашому футболі. Виходять на пацанів, у яких усе тільки починається, і пропонують здачу в грі проти такого суперника, як Динамо?

Можна класно зіграти проти гранда і через кілька місяців отримати запрошення, умовно кажучи. Це брєд", — сказав гравець.