Футболіст Миная: Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє нам

Джерело - Український футбол.
Футболіст Миная Тимур Кораблін розповів, що головний тренер Желько Любенович зібрав усю команду і сказав, що довіряє їм, після інциденту зі спробою підкупу гравців перед матчем проти Динамо.
Його слова передає Український футбол.
"Осад неприємний залишився. Коли про це стало відомо, Желько зібрав усю команду і сказав: "Я вам усім довіряю. Усе нормально. Робіть свою справу".
Якби мені надійшла така пропозиція, одразу б послав, і до побачення. Я не розумію, чому це досі є в нашому футболі. Виходять на пацанів, у яких усе тільки починається, і пропонують здачу в грі проти такого суперника, як Динамо?
Можна класно зіграти проти гранда і через кілька місяців отримати запрошення, умовно кажучи. Це брєд", — сказав гравець.
Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що футболістам ужгородського клубу пропонували гроші за "здачу гри" киянам. За інформацією Ігоря Бурбаса, пропозицію Євгену Скибі та Дмитру Нємчанінову зробив знайомий Артема Мілевського.
Нещодавно ужгородський клуб завершив розслідування стосовно цього скандалу.