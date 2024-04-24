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Минай завершив розслідування щодо скандалу довкола гри УПЛ проти Динамо

Сьогодні 18:38 157 0
Минай завершив розслідування щодо скандалу довкола гри УПЛ проти Динамо
Фото: ФК Динамо
#договірний матч, #Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Минай провів розслідування інциденту перед перенесеним матчем 16 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо, за результатами якого підстав підозрювати працівників клубу в здачі гри немає.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Допис, поширений FC Minaj (@minaj_footballclub)

Зазначається, що ужгородський клуб продовжить співпрацювати зі Службою внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ.

Також Минай зобов'язався усіляко сприяти слідчим діям, які досі тривають. Кінцевою метою клубу є перемога над договірними поєдинками.

Нагадаємо, напередодні з'явилась інформація, що футболістам ужгородського клубу пропонували гроші за "здачу гри" киянам. За інформацією Ігоря Бурбаса, пропозицію Євгену Скибі та Дмитру Нємчанінову зробив знайомий Артема Мілевського.

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