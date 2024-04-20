Двом гравцям Миная пропонували гроші за "здачу гри" гранду УПЛ — джерело

Джерело - БОМБАРДИР.

За інформацією спортивного журналіста Романа Бебеха, двом футболістам Миная пропонували "здати матч" Української Прем'єр-ліги для київського Динамо за 5000 доларів США. Повідомляється, що Минай уже написав листа до Української асоціації футболу з проханням розібратися в ситуації.

Про це він розповів у власному телеграм-каналі.

Бебех поки відмовився розкривати ім'я фігуранта, який зробив цю пропозицію. Але зазначив, що особа вже потрапляла у схожі історії.

Нагадаємо, кияни виграли в останній зустрічі між командами.

Поєдинок Минай — Динамо мав відбутися ще 3 грудня минулого року на Закарпатті. Команди вийшли на поле, але вже на другій хвилині пролунав сигнал повітряної тривоги, тому його не дограли.