УАФ провела службове розслідування щодо матчу Динамо — Минай

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу (УАФ) провела службове розслідування за фактом можливого впливу на результат матчу 16 туру чемпіонату України між київським Динамо та ужгородським Минаєм, який відбувся 17 квітня і завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:1.

Про це УАФ повідомила в заяві на своєму офіційному сайті.

"Превентивними заходами було попереджено вплив (маніпулювання) на результат матчу. В подальшому в межах службового розслідування здійснено відрядження в розташування ФК "Минай" та зібрані дані та свідчення, які стосуються справи. Зокрема, опитані представники ФК "Минай" та представник третьої сторони. Всі матеріали будуть передані до комітету з етики та чесної гри", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 20 квітня спортивний журналіст Роман Бебех повідомив, що двом гравцям Миная пропонували гроші за "злив" матчу проти Динамо. Пізніше Ігор Бурбас підтвердив інформацію Бебеха та розкрив імена фігурантів скандалу — ними виявилися захисники Миная Дмитро Нємчанінов та Євгеній Скиба, а також Сергій Третьяк — друг Артема Мілевського.

Після того Третьяк заявив, що його політичні конкуренти намагаються використати цю справу, щоб завадити йому перемогти на виборах мера Києва у 2028 році. Сьогодні, 24 квітня, Минай повідомив, що також провів внутрішнє розслідування щодо резонансної справи.