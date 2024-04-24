Головне
Скандальна перемога Шахтаря та впевнений успіх Динамо: підсумки 25 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 638
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Сьогодні 18:19 266
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас
Сьогодні 17:55 15905 1
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля
Сьогодні 11:32 12042 2
Бельгійська тенісистка українського походження розповіла, як Росія зірвала її весілля в Одесі
Сьогодні 10:58 725
На допомогу Україні Усик витратив понад мільйон доларів
Сьогодні 06:30 1146
Ювентус вийшов до фіналу Кубку Італії
Сьогодні 00:01 410
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ
Вчора 23:55 9921
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів
Вчора 21:45 1333
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги
Вчора 20:24 3547
Прямі трансляції

УАФ провела службове розслідування щодо матчу Динамо — Минай

Сьогодні 19:23 122 0
УАФ провела службове розслідування щодо матчу Динамо — Минай
#Динамо Київ, #Минай, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу (УАФ) провела службове розслідування за фактом можливого впливу на результат матчу 16 туру чемпіонату України між київським Динамо та ужгородським Минаєм, який відбувся 17 квітня і завершився перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:1. 

Про це УАФ повідомила в заяві на своєму офіційному сайті. 

"Превентивними заходами було попереджено вплив (маніпулювання) на результат матчу. В подальшому в межах службового розслідування здійснено відрядження в розташування ФК "Минай" та зібрані дані та свідчення, які стосуються справи. Зокрема, опитані представники ФК "Минай" та представник третьої сторони. Всі матеріали будуть передані до комітету з етики та чесної гри", — йдеться в заяві. 

Нагадаємо, 20 квітня спортивний журналіст Роман Бебех повідомив, що двом гравцям Миная пропонували гроші за "злив" матчу проти Динамо. Пізніше Ігор Бурбас підтвердив інформацію Бебеха та розкрив імена фігурантів скандалу — ними виявилися захисники Миная Дмитро Нємчанінов та Євгеній Скиба, а також Сергій Третьяк — друг Артема Мілевського. 

Після того Третьяк заявив, що його політичні конкуренти намагаються використати цю справу, щоб завадити йому перемогти на виборах мера Києва у 2028 році. Сьогодні, 24 квітня, Минай повідомив, що також провів внутрішнє розслідування щодо резонансної справи. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги Київ-Баскет повторно переграв Черкаські Мавпи та став бронзовим призером Суперліги 3547
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 15906 1
Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів Суперник збірної України на Євро-2024 залишився без двох лідерів 1333
Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля Гашек — про виступ "нейтральних росіян" на Олімпіаді: Неймовірна підтримка пропаганди Кремля 12042 2
Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ Забивав навіть Вайт: Арсенал знищив Челсі в "українському дербі" в АПЛ 9921
Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 Рейтинг Р4Р від The Ring: Усик — на 3-й позиції, Хейні залишив топ-10 7427 1
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99566
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99933
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40232
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23923
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46638
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36946