В Іспанії розповіли про стан Яремчука перед матчем Ла Ліги проти Барселони

Джерело - AS.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук провів перше тренування після травми, яку він отримав у матчі 30 туру Ла Ліги проти Мальорки.

Про це повідомляє AS.

Проте зазначається, що він працював за індивідуальною програмою і під наглядом реабілітолога. Тож участь українця у грі 33 туру іспанського чемпіонату проти Барселони під питанням.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 29 квітня. Початок матчу о 22:00, пряма трансляція буде доступна на Мегого.

Нагадаємо, у межах 32 туру Ла Ліги Валенсія мінімально поступилася Бетісу. Наразі "кажани" посідають 8 сходинку турнірної таблиці та відстають від шостого Реала Сосьєдад на 4 бали.