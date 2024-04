Ліверпуль узгодив перехід Слота

Англійський Ліверпуль цього тижня оголосить про призначення наставника нідерландського Феєнорда Арне Слот на посаду головного тренера.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби підписали всі документи, необхідні для цього призначення. Офіційне оголошення планується цього тижня.

Також мерсисайдці виплатять Феєнорду компенсацію у розмірі 13-15 млн євро.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.



It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.



All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88