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Ліверпуль узгодив перехід Слота

Сьогодні 18:20 137 0
Ліверпуль узгодив перехід Слота
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Юрген Клопп, #Ліверпуль, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Англійський Ліверпуль цього тижня оголосить про призначення наставника нідерландського Феєнорда Арне Слот на посаду головного тренера. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Клуби підписали всі документи, необхідні для цього призначення. Офіційне оголошення планується цього тижня.

Також мерсисайдці виплатять Феєнорду компенсацію у розмірі 13-15 млн євро.

Наприкінці сезону Юрген Клопп залишить посаду головного тренера Ліверпуля після 9 років на чолі клубу.

Спочатку мерсисайдці хотіли запросити на заміну німцю Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

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