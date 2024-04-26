Реал Луніна здолав Реал Сосьєдад у 33 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

Реал Сосьєдад у домашньому матчі іспанської Ла Ліги поступився мадридському Реалу.

Гра завершилась з рахунком 1:0. Єдиним голом у поєдинку відзначився 19-річний турецький півзахисник Арда Гюлер.

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін вперше з січня провів матч на лаві запасних — його замінив Кепа Аррісабалага.

Чемпіонат Іспанії — Ла Ліга

33 тур, 26 квітня

Реал Сосьєдада — Реал Мадрид 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 29 Гюлер

Після 33 турів іспанського чемпіонату "вершкові" впевнено очолюють турнірну таблицю із 84 очками в активі. Реал Сосьєдад з 51 пунктом посідає шосте місце.

Напередодні Реал переміг в Ель Класико Барселону. Також мадридці виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.