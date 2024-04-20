Реал підготував новий контракт для Луніна

Реал близький до продовження контракту голкіпера збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє Marca.

У новій угоді українському воротарю точно підвищить зарплату. Також буде передбачений пункт, згідно з яким Андрій має провести гарантовану кількість матчів за сезон.

Джерело зазначає, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Тібо Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться у Челсі після завершення сезону.

У поточному сезоні голкіпер "вершкових" зіграв 27 матчів за свій клуб, пропустив 23 м'ячі та 12 поєдинків провів на нуль.

Напередодні Лунін допоміг Реалу виграти серію післяматчевих пенальті в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Українець потягнув два удари з п'яти й вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.