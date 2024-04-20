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13.04.2024 13:54 828

Реал підготував новий контракт для Луніна

Сьогодні 13:12 138 0
Реал підготував новий контракт для Луніна
Фото - Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - marca.com.

Реал близький до продовження контракту голкіпера збірної України Андрія Луніна.

Про це повідомляє Marca.

У новій угоді українському воротарю точно підвищить зарплату. Також буде передбачений пункт, згідно з яким Андрій має провести гарантовану кількість матчів за сезон.

Джерело зазначає, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Тібо Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться у Челсі після завершення сезону.

У поточному сезоні голкіпер "вершкових" зіграв 27 матчів за свій клуб, пропустив 23 м'ячі та 12 поєдинків провів на нуль.

Напередодні Лунін допоміг Реалу виграти серію післяматчевих пенальті в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.  Українець потягнув два удари з п'яти й вивів свою команду у півфінал, де на них чекатиме Баварія, яка перемогла Арсенал.

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