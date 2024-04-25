Два провідних гравці Реала можуть пропустити наступний матч через хворобу

Джерело - Чемпіон.

Два основних гравці Реала Джуд Беллінгем та Родріго можуть пропустити матч 33 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/2024 проти Сосьєдада.

Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Англійський півзахисник відсутній через гастроентерит, а бразильський нападник захворів на грип. Зазначається, що Ферлан Менді та Тібо Куртуа повернулись у загальну групу мадридської команди.

❌ Rodrygo (gripe) y Bellingham (gastroenteritis), bajas en el entrenamiento del Madrid.



✅ Mendy y Courtois entrenan con el grupo.



📹 @JLSanchez78. pic.twitter.com/wkGJkf9VFM — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 25, 2024

Поєдинок Реал Сосьєдад — Реал відбудеться в п’ятницю, 26 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом. Дивитися гру можна на медіасервісі MEGOGO.

У нинішньому сезоні Беллінгем провів за Реал 36 матчів у всіх турнірах, забив 21 гол та віддав 10 асистів. Родріго відзначився 17 забитими м'ячами та 8 гольовими передачами в 45 іграх цього сезону.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін не зіграє в основному складі "вершкових" у наступній зустрічі.

Напередодні Реал переміг в Ель Класико Барселону. Також мадридці виграли серію післяматчевих пенальті в межах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.