Головне
Ковтун вдруге за день здобув золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:12 290
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги
Сьогодні 19:17 6561
Чепурний здобув першу свою медаль на чемпіонаті Європи
Сьогодні 18:30 217
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ
Сьогодні 17:27 2359
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 16:14 6007 1
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ
Сьогодні 15:37 10428
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ
Сьогодні 14:53 2696 2
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік
Сьогодні 13:45 11404
Ягодка не зміг кваліфікуватися на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:40 426
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 314
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 889
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 282
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 274
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 252
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1277 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 919
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 898
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1262
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 799
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 745

ЛНЗ — Шахтар 0:3: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:30 128 0
ЛНЗ — Шахтар 0:3: огляд матчу УПЛ
#ЛНЗ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар здобув виїзну перемогу над черкаським ЛНЗ у грі 26 туру Української Прем’єр-ліги. Матч завершився з рахунком 3:0.

Після зіграного матчу Шахтар продовжує втримувати лідерство в УПЛ, випереджаючи Динамо на чотири бали. Раніше Динамо в меншості вирвав перемогу над СК Дніпро-1 (2:1). ЛНЗ з 32 очками залишився на сьомому місці у турнірній таблиці. 

У 27 турі, 4 травня, клуб з Черкас на виїзді зустрінеться з Оболонню. Ще раніше, 1 травня, у перенесеній грі 12 туру Шахтар буде протистояти одеському Чорноморцю.

Чемпіонат України - УПЛ
26 тур, 27 квітня

ЛНЗ — Шахтар 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 — 40 Сікан, 0:2 — 63 Судаков, 0:3 — 90+2 Егіналду

ЛНЗ: Кучеренко, Стасюк, Муравський, Саліху, Пасіч (Олійник 87), Бар (Бойко 62), Рибалка, Яшарі, Наумець (Насонов 72), Молло (Хобленко 46), Ейнел

Шахтар: Різник, Педрінью, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Кевін (Швед 88), Судаков, Бондаренко (Марлон 9), Зубков (Егіналду 66), Сікан (Траоре 66)

Попередження: Яшарі 24, Ейнел 73 – Сікан 45+3

Нагадаємо, у минулому турі Шахтар вирвав перемогу в матчі з луганською Зорею, а ЛНЗ здолав Олександрію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика перемогла Лас-Пальмас, Альмерія програла Хетафе: результати матчів 33 туру Ла Ліги 6561
Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ Динамо в меншості здобуло драматичну перемогу над Дніпром-1 у 26 турі УПЛ 10428
Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік Дмитро Христич: Суд присудив зарплатню 1,8 мільйона доларів на рік 11404
Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ Минай впевнено переміг Чорноморець у матчі 26 туру УПЛ 2696 2
Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ Шахтар на класі розібрався з ЛНЗ у 26 турі УПЛ 2359
Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги Карпати мінімально перемогли Полтаву і достроково вийшли в УПЛ, Інгулець розгромив Прикарпаття: результати матчів Першої ліги 6007 1
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360673
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65480 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 71353
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 324281
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40288
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30879 2