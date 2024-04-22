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Шахтар — Зоря 2:1: огляд матчу УПЛ

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Шахтар — Зоря 2:1: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Зорею у 25 турі Української Прем'єр-ліги з футболу.

Чемпіонат України — УПЛ
25 тур, 22 квітня

Шахтар — Зоря 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Бондар (авт), 1:1 - 72 Егіналду, 2:1 - 87 Сікан

Шахтар: Різник, Бондар, Криськів, Швед (Кевін 57), Судаков (Марлон 64), Гочолеішвілі, Азаров (Педріньйо 71), Бондаренко, Матвієнко (к), Невертон (Сікан 57), Траоре (Егіналду 64)

Зоря: Сапутін, Бутко (к), Башич, Жан Клод, Хахльов (Мішньов 79), Дришлюк (Мічин 90+3), Вантух, Яцик (Волошин 90+5), Антюх, Кирюханцев (Турбаєвський 90+2), Ндур

Попередження: Сапутін 83, Сікан 88

Вилучення: Сапутін 90

Нагадаємо, що минулого четверга ці команди зіграли перенесений поєдинок 10 туру. Зоря була близька до сенсаційної мирової, але завдяки пізнім голам Артема Бондаренка та Невертона "гірники" взяли чергові три очки.

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