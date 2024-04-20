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Карпати — Інгулець 1:2: огляд матчу Першої ліги

Сьогодні 12:33 127 0
Карпати — Інгулець 1:2: огляд матчу Першої ліги
#Інгулець, #Карпати

Джерело - Чемпіон.

Карпати вдома поступились Інгульцю в матчі 5 туру другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 19 квітня
"Чемпіонська" група

Карпати Львів — Інгулець 1:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Козак, 0:2 - 86 Богунов (пен), 1:2 - 90 Костенко

Попри поразку, Карпати залишилися лідерами турнірної таблиці, маючи у своєму активі 57 очок. Перемога дозволила Інгульцю скоротили відставання від львів'ян до 5 очок.

Зазначимо, що перші дві команди за підсумками сезону піднімуться в Українську Прем'єр-лігу. Команди, що посядуть 3−4 місця у Першій лізі, розіграють путівку з клубами УПЛ.

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