Джерело - Чемпіон.

У матчі ігрового дня другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі Буковина завдяки чотирьом голам Василя Палагнюка розгромно виграла у МФК Металург із рахунком 5:0.

Чемпіонат України - Перша ліга

5 тур, 20 квітня

"Група "Вибування"

МФК Металург — Буковина 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 — 38' Палагнюк, 0:2 — 55' Палагнюк (пен.), 0:3 — 63' Палагнюк, 0:4 — 81' Власенко, 0:5 — 84' Палагнюк

Нагадаємо, у минулому турі Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Прикарпаття виграло у СК Полтава.

Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця