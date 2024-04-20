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МФК Металург — Буковина 0:5: огляд матчу Першої ліги

Сьогодні 17:14 141 0
МФК Металург — Буковина 0:5: огляд матчу Першої ліги
#Буковина, #Металург

Джерело - Чемпіон.

У матчі ігрового дня другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі Буковина завдяки чотирьом голам Василя Палагнюка розгромно виграла у МФК Металург із рахунком 5:0.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 тур, 20 квітня
"Група "Вибування"

МФК Металург — Буковина 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 — 38' Палагнюк, 0:2  55' Палагнюк (пен.), 0:3 — 63' Палагнюк, 0:4 — 81' Власенко, 0:5 — 84' Палагнюк

Нагадаємо, у минулому турі Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Прикарпаття виграло у СК Полтава.

Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця

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