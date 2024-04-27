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20.04.2024 11:05 734

Діназ мінімально переміг Буковину: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 13:55 112 0
Діназ мінімально переміг Буковину: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Діназ, #Інгулець, #Карпати, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля, #Прикарпаття, #СК Полтава, #Чернігів, #Кудрівка-Нива

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 27 квітня, відбувся один матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У групі "Вибування" Діназ мінімально переміг Буковину. Єдиний гол у поєдинку забив Андрій Новиков.

Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 27 квітня

Група "Вибування":

Буковина — Діназ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Новиков

27 квітня відбудеться ще 4 матчі Першої ліги:

"Чемпіонська" група:

  • 12:30 СК Полтава — Карпати
  • 13:30 Інгулець — Прикарпаття
  • 14:00 Лівий берег — Кудрівка-Нива

Група "Вибування":

  • 13:00 Поділля — Чернігів

Нагадаємо, у минулому турі Карпати вдома поступились Інгульцю, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила Металург.

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