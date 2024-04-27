Діназ мінімально переміг Буковину: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 27 квітня, відбувся один матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
У групі "Вибування" Діназ мінімально переміг Буковину. Єдиний гол у поєдинку забив Андрій Новиков.
Чемпіонат України - Перша ліга
6 тур, 27 квітня
Група "Вибування":
Буковина — Діназ 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 38 Новиков
27 квітня відбудеться ще 4 матчі Першої ліги:
"Чемпіонська" група:
- 12:30 СК Полтава — Карпати
- 13:30 Інгулець — Прикарпаття
- 14:00 Лівий берег — Кудрівка-Нива
Група "Вибування":
- 13:00 Поділля — Чернігів
Нагадаємо, у минулому турі Карпати вдома поступились Інгульцю, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила Металург.