Діназ мінімально переміг Буковину: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 27 квітня, відбувся один матч другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У групі "Вибування" Діназ мінімально переміг Буковину. Єдиний гол у поєдинку забив Андрій Новиков.

Чемпіонат України - Перша ліга

6 тур, 27 квітня

Група "Вибування":

Буковина — Діназ 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 38 Новиков

27 квітня відбудеться ще 4 матчі Першої ліги:

"Чемпіонська" група:

12:30 СК Полтава — Карпати

13:30 Інгулець — Прикарпаття

14:00 Лівий берег — Кудрівка-Нива

Група "Вибування":

13:00 Поділля — Чернігів

Нагадаємо, у минулому турі Карпати вдома поступились Інгульцю, а Буковина з покером Василя Палагнюка розгромила Металург.