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Анчелотті: У Куртуа є шанс зіграти проти Баварії

Сьогодні 13:03 144 0
Анчелотті: У Куртуа є шанс зіграти проти Баварії
#Андрій Лунін, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Карло Анчелотті, #Тібо Куртуа

Джерело - офіційний сайт Реала.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що голкіпер мадридців Тібо Куртуа та захисник Едер Мілітао можуть зіграти в одному з півфінальних матчів Ліги чемпіонів проти Баварії.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба мадридського клубу.

"У Мілітао та Куртуа є шанс зіграти в одному з двох матчів проти Баварії. Подивимося, чи зможе Куртуа вийти проти мюнхенців. Будемо оцінювати це після кожної гри", — сказав Анчелотті.

Перший матч 1/2 фіналу Баварія — Реал відбудеться у вівторок, 30 квітня. Початок — о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що підопічні Анчелотті мінімально обіграли Сосьєдад у 33 турі Ла Ліги (1:0). Український воротар "вершкових" Андрій Лунін провів зустріч на лаві для запасних. Напередодні гри Куртуа повернувся до загальної групи мадридської команди на тренуваннях.

Раніше ми повідомляли, що "вершкові" не будуть купувати нового голкіпера влітку. У клубі залишаться Лунін та Куртуа, а іспанський воротар Кепа Аррісабалага повернеться в Челсі після завершення оренди.

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