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Скандал із договірним матчем набирає обертів: воротар Кременя піде на поліграф

Сьогодні 08:30 86 0
Скандал із договірним матчем набирає обертів: воротар Кременя піде на поліграф
#Кремінь, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Українська асоціація футболу (УАФ), #Андрій Філь, #Арсеній Коркодим

Джерело - Український футбол.

Воротар Кременя Арсеній Коркодим пройде детектор брехні через перевірку матчу 6 туру Першої ліги проти харківського Металіста (1:1).

Про це розповів директор клубу з Кременчука Андрій Філь.

"Президент клубу сказав, що ми у неділю йдемо на детектор брехні. Я, як директор клуб, головний тренер команди Ігор Климовський і воротар Арсеній Коркодим.

Ми будемо відповідати на питання, чи були якісь домовленості щодо цього матчу. Ми після гри розбиралися з цією ситуацією, були серйозні розмови. Дуже великі питання до воротаря. Тому ми повністю відкриті і готові співпрацювати з УАФ", — сказав Філь.

Нагадаємо, що Кремінь на останніх хвилинах гри з Металістом пропустив гол та зазнав поразки. В Українській асоціації футболу розпочали офіційну перевірку через можливе маніпулювання результатом.

Варто додати, що Давиденко був призначений на посаду керівника комітету УАФ з етики та чесної гри лише сьогодні, 26 квітня. Раніше цю посаду обіймав Франческо Баранко.

Нагадаємо, Минай завершив розслідування щодо скандалу довкола гри УПЛ проти Динамо. Раніше з'являлась інформація, що футболістам ужгородського клубу пропонували гроші за "здачу гри" киянам. За версією журналіста Ігоря Бурбаса, пропозицію Євгену Скибі та Дмитру Нємчанінову зробив знайомий Артема Мілевського.

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