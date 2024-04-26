В УАФ розпочали офіційну перевірку щодо можливого договірного матчу в Першій лізі

Джерело - УАФ.

В Українській асоціації футболу розпочали офіційну перевірку матчу 6 туру Першої ліги між харківським Металістом та кременчуцьким Кременем (1:1).

Пресслужба УАФ повідомляє, що поєдинок, цілком можливо, був договірним.

"Головою Комітету з етики та чесної гри УАФ Андрієм Давиденком розпочато перевірку за фактом можливого впливу (маніпулювання) на результат офіційного спортивного змагання. Ідеться про матч 6 туру Першої ліги ПФЛ сезону-2023/2024 (група вибування) між командами ФК "Металіст" та ФК "Кремінь", що розпочався 26 квітня о 12:30 на стадіоні "Авангард" у м. Ужгород. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь команди "Металіст". Наразі відбувається збір необхідних даних, результати перевірки буде повідомлено після ії закінчення", — йдеться в заяві УАФ.

Варто додати, що Давиденко був призначений на посаду керівника комітету УАФ з етики та чесної гри лише сьогодні, 26 квітня. Раніше цю посаду обіймав Франческо Баранко.

Нагадаємо, Минай завершив розслідування щодо скандалу довкола гри УПЛ проти Динамо. Раніше з'являлась інформація, що футболістам ужгородського клубу пропонували гроші за "здачу гри" киянам. За версією журналіста Ігоря Бурбаса, пропозицію Євгену Скибі та Дмитру Нємчанінову зробив знайомий Артема Мілевського.