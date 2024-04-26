Металіст на останніх хвилинах вирвав перемогу над Кременем у матчі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У групі "Вибування" кременчуцький Кремінь на виїзді поступився Металісту в 6 турі другого етапу Першої ліги України.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

На 20 хвилині гості скористалися штрафним ударом біля кутового прапорця. Якісний навіс замкнув Іван Куць. На 73 хвилині Євген Рязанцев неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика зрівняв рахунок. А за кілька хвилин до компенсованого часу переможний гол забив Данило Кайдалов.

Чемпіонат України - Перша ліга

6 тур, 26 квітня

Група "Вибування"

Металіст — Кремінь 2:1 (0:1)

Голи: 1:0 - 20 Куць, 1:1 - 73 Рязанцев, 2:1 - 86 Кайдалов

Кремінь продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці, а харків'яни піднялися на 14 місце та обійшли Металург. Проте у запоріжців ще є гра в запасі.

Нагадаємо, у минулому турі команда з Кременчука зіграла унічию з тернопільською Нивою, а Металіст мінімально поступився Чернігову.