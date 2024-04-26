Клопп: Слот може взятися за дуже цікаву роботу

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вважає, що на наставника Феєнорда Арне Слота чекає дуже цікава робота, якщо він погодиться очолити "червоних".

Його слова передає Mirror.

"Мені подобається, як його команда грає у футбол. Все, що я чую про нього як про людину, це те, що він хороша людина. Дехто з моїх знайомих його знає. Мені це дуже подобається.

Не мені судити про ці речі, але все це звучить дуже добре. Найкраща робота у світі, найкращий клуб у світі. Очевидно, тепер я навіть допомагаю, не закінчуючи на високому рівні. Є простір для вдосконалення. Він може взятися за дуже, дуже цікаву роботу", — сказав наставник.