Челсі скористався опцією продовження контракту Мудрика

Джерело - The Standard.

Челсі активував опцію продовження контракту українського вінгера команди Михайла Мудрика.

Про це повідомляє The Standard.

Згідно з документами FA в українця залишилося сім років контракту, за яким він заробляє 97 тисяч фунтів на тиждень. Також відбулася пролонгація угоди аргентинського півзахисника Енцо Фернандеса — до 2032 року.

За інформацією видання причини такого рішення керівництва Челсі незрозумілі. У нинішньому сезоні Михайло Мудрик провів за Челсі 33 гри, забив 6 голів та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Челсі незадоволений грою Мудрика, однак Михайло хотів би залишитися в клубі.

Нагадаємо, що Челсі змушений продати кількох гравців, щоб вписатися в правила фінансового фейр-плея.