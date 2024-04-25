Ван Дейк: Слот — один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить

Джерело - Чемпіон.
Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк вважає головного кандидата на посаду тренера команди Арне Слота одним із найкращих нідерландських тренерів на цю мить.
Його слова передає Фабріціо Романо.
"Арне Слот — один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить. З його манерою гри, його філософією, він може бути тренером Ліверпуля. Але я читаю і чую, що це ще не вирішене питання. Побачимо. Ми зосередимося на цьому в наступному сезоні, до якого ще далеко", — сказав футболіст.
🔴🇳🇱 Van Dijk: “Arne Slot is one of the better Dutch coaches at the moment”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2024
“With the way he plays, the philosophy he has, he can be a Liverpool coach”.
“But I read and hear that it is far from complete. We shall see. We will focus on that next season, still a long way off”. pic.twitter.com/DgWs4vuDlv
Нагадаємо, англійський клуб може найближчим часом підписати угоду зі Слотом, який наразі очолює Феєнорд. Напередодні повідомлялося, що нідерландський клуб виставив цінник на спеціаліста.