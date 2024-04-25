Ван Дейк: Слот — один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк вважає головного кандидата на посаду тренера команди Арне Слота одним із найкращих нідерландських тренерів на цю мить.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Арне Слот — один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить. З його манерою гри, його філософією, він може бути тренером Ліверпуля. Але я читаю і чую, що це ще не вирішене питання. Побачимо. Ми зосередимося на цьому в наступному сезоні, до якого ще далеко", — сказав футболіст.