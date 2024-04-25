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Ван Дейк: Слот — один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить

Сьогодні 13:05 83 0
Ван Дейк: Слот — один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить
#Вірджіл ван Дейк, #Ліверпуль, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Чемпіон.

Капітан Ліверпуля Вірджіл ван Дейк вважає головного кандидата на посаду тренера команди Арне Слота одним із найкращих нідерландських тренерів на цю мить.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Арне Слот — один із найкращих нідерландських тренерів на цю мить. З його манерою гри, його філософією, він може бути тренером Ліверпуля. Але я читаю і чую, що це ще не вирішене питання. Побачимо. Ми зосередимося на цьому в наступному сезоні, до якого ще далеко", — сказав футболіст.

Нагадаємо, англійський клуб може найближчим часом підписати угоду зі Слотом, який наразі очолює Феєнорд. Напередодні повідомлялося, що нідерландський клуб виставив цінник на спеціаліста.

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