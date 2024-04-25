Джерело - AS.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що рішення Хаві Ернандеса залишитися в Барселоні є правильним.

Слова італійського фахівця наводить портал AS.

"Він добре попрацював у Барселоні, він добре знає клуб. Мені здається, що це правильне рішення", — сказав наставник мадридської команди.

Раніше повідомлялося, що президент каталонського клубу Жоан Лапорта вмовив Хаві не покидати свій пост. Іспанський фахівець заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5. Після того журналісти регулярно питали коуча, чи не змінив він своє рішення, але щоразу Хаві відповідав, що влітку точно залишить клуб.

Нагадаємо, за останній тиждень Барселона програла два ключових матчів у сезоні. Спершу каталонці розгромно поступилися ПСЖ та вилетіли з Ліги чемпіонів, а за кілька днів після того зазнали болючої поразки від Реала в Ель Класико.

Напередодні з’явилася інформація про масштабну перебудову, яку запланувало керівництво "синьо-гранатових".