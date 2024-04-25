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Це правильно, — Анчелотті про рішення Хаві залишитися в Барселоні

Сьогодні 18:01 92 0
Це правильно, — Анчелотті про рішення Хаві залишитися в Барселоні
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ель Класико, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Хаві Ернандес, #Карло Анчелотті

Джерело - AS.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті вважає, що рішення Хаві Ернандеса залишитися в Барселоні є правильним.

Слова італійського фахівця наводить портал AS.

"Він добре попрацював у Барселоні, він добре знає клуб. Мені здається, що це правильне рішення", — сказав наставник мадридської команди.

Раніше повідомлялося, що президент каталонського клубу Жоан Лапорта вмовив Хаві не покидати свій пост. Іспанський фахівець заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5. Після того журналісти регулярно питали коуча, чи не змінив він своє рішення, але щоразу Хаві відповідав, що влітку точно залишить клуб. 

Нагадаємо, за останній тиждень Барселона програла два ключових матчів у сезоні. Спершу каталонці розгромно поступилися ПСЖ та вилетіли з Ліги чемпіонів, а за кілька днів після того зазнали болючої поразки від Реала в Ель Класико. 

Напередодні з’явилася інформація про масштабну перебудову, яку запланувало керівництво "синьо-гранатових".

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