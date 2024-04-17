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Барселона - ПСЖ 1:4: огляд чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:34 48 0
Барселона - ПСЖ 1:4: огляд чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів
#Барселона, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Барселона вдома зазнала поразки від ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

За сумою двох матчів ПСЖ святкував перемогу з рахунком 6:4 та вийшов до півфіналу турніру. Нагадаємо, що у першій зустрічі перемогу здобула Барселона - 3:2.

Ліга чемпіонів
1/4 фіналу, матч-відповідь
16 квітня

Барселона - ПСЖ 1:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Рафінья, 1:1 -40 Дембеле, 1:2 - 54 Вітінья, 1:3 - 61 Мбаппе (пен), 1:4 - 89 Мбаппе

Барселона: Тер Штеген, Канселу (Жоау Фелікс 82), Кубарсі, Араухо, Кунде - Педрі (Торрес 61), Гюндоган, де Йонг (Лопес 82), Рафінья, Левандовський, Ямал (Мартінес 34)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Ернандес, Маркіньйос (с), Хакімі, Руїс (Асенсіо 77), Вітінья, Заїр-Емері (Угарте 80), Баркола (Лі Кан Ін 77), Мбаппе, Дембеле (Коло Муані 88)

Попередження: Мартінес 41, Левандовський 50, Гюндоган 65, Рафінья 90+7, Лопес 90+8 - Мбаппе 41, Руїс 45+1, Маркіньйос 62, Доннарумма 87

Вилучення: Араухо 29, Хаві (головний тренер) 56

ПСЖ у півфіналі турніру зіграє проти дортмундської Боруссії, яка пройшла Атлетико. Півфінальні протистояння заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

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