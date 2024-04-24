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Лапорта вмовив Хаві залишитися в Барселоні

Сьогодні 22:44 95 0
Лапорта вмовив Хаві залишитися в Барселоні
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Хаві Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Хаві Ернандес змінив своє рішення щодо відходу з Барселони. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо. 

За інформацією італійського інсайдера, після зустрічі з президентом клубу Жоаном Лапортою тренер вирішив залишитися в клубі. Зазначається, що Хаві погодився на запропоновані умови співпраці після "наполегливих вмовлянь" Лапорти. 

Нагадаємо, Хаві заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5. Після того журналісти регулярно питали коуча, чи не змінив він своє рішення, але щоразу Хаві відповідав, що влітку точно залишить клуб. 

Нагадаємо, за останній тиждень Барселона програла два ключових матчів у сезоні. Спершу каталонці розгромно поступилися ПСЖ та вилетіли з Ліги чемпіонів, а за кілька днів після того зазнали болючої поразки від Реала в Ель-Класіко. 

Напередодні з’явилася інформація про масштабну перебудову, яку запланувало керівництво "синьо-гранатових". 

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