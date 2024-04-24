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Барселона запланувала масштабну перебудову

Сьогодні 20:17 139 0
Барселона запланувала масштабну перебудову
#Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Джерело - Sport.es.

Барселона обрала вектор розвитку на найближчі роки та збирається провести кадрову революцію в клубі. 

Про повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, каталонський клуб зробить акцент на молодих гравців. Частину досвідчених футболістів залишать у команді, щоб вони допомогали молоді, але решту виставлять на трансфер. Повідомляється, що кількість гравців, яких клуб готовий продати вже цього літа — це ледь не половина команди. 

Статус "недоторканих" отримали топові вихованці Ла Масії — Пау Кубарсі, Ламін Ямаль, Гаві, Педрі та Мікаель Фає. "Синьо-гранатові" вже домовилися про довгостроковий контракт з Ямалем до 2030 року, з рештою гравців вони також планують продовжити співпрацю. 

Нагадаємо, влітку в Барселоні відбудеться ще й зміна на тренерському містку. Ще в січні Хаві оголосив про свій відхід після кінця сезону. За останніми чутками, головним претендентом на посаду наставника каталонців є тренер Барселони Б

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