Барселона запланувала масштабну перебудову

Барселона обрала вектор розвитку на найближчі роки та збирається провести кадрову революцію в клубі.

Про повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, каталонський клуб зробить акцент на молодих гравців. Частину досвідчених футболістів залишать у команді, щоб вони допомогали молоді, але решту виставлять на трансфер. Повідомляється, що кількість гравців, яких клуб готовий продати вже цього літа — це ледь не половина команди.

Статус "недоторканих" отримали топові вихованці Ла Масії — Пау Кубарсі, Ламін Ямаль, Гаві, Педрі та Мікаель Фає. "Синьо-гранатові" вже домовилися про довгостроковий контракт з Ямалем до 2030 року, з рештою гравців вони також планують продовжити співпрацю.

Нагадаємо, влітку в Барселоні відбудеться ще й зміна на тренерському містку. Ще в січні Хаві оголосив про свій відхід після кінця сезону. За останніми чутками, головним претендентом на посаду наставника каталонців є тренер Барселони Б.