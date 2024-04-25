Головне
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Сьогодні 17:56 811
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 16:23 301 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Сьогодні 15:40 286
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 2190 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 340
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 498
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 19336
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 1002
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4711 1
День драфту в американському футболі
Вчора 21:25 485
Прямі трансляції
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 825
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1189
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 734
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 681
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 10:53 836

Ліверпуль зацікавився захисником Айнтрахта

Сьогодні 17:15 101 0
Ліверпуль зацікавився захисником Айнтрахта
#Айнтрахт, #Ліверпуль

Джерело - Foot Mercato.

Англійський Ліверпуль може підписати захисника німецького Айнтрахта Вільяма Пачо.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Клуб АПЛ вже розпочав переговори щодо трансферу гравця. Айнтрахт чітко висловив свої вимоги, вони хочуть отримати приблизно 65 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Пачо у цьому сезоні за німецький клуб зіграв 40 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше Ліверпуль хотів запросити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 5505 1
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4711 1
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 2190 2
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8670 1
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 19336
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу 1215
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52612
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 37085 1
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107983
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99622
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 58055 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167284 1