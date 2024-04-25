Ліверпуль зацікавився захисником Айнтрахта

Джерело - Foot Mercato.

Англійський Ліверпуль може підписати захисника німецького Айнтрахта Вільяма Пачо.

Про це повідомляє Foot Mercato.

Клуб АПЛ вже розпочав переговори щодо трансферу гравця. Айнтрахт чітко висловив свої вимоги, вони хочуть отримати приблизно 65 мільйонів євро, включаючи бонуси.

Пачо у цьому сезоні за німецький клуб зіграв 40 матчів, у яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше Ліверпуль хотів запросити Хабі Алонсо, але іспанець повідомив, що продовжить працювати в Баєрі.

Після цього керівники команди націлилися на тренера Спортинга Рубена Аморіма, проте сам наставник спростував чутки про домовленості з Ліверпулем, а нещодавно з'явилась інформація, що він веде перемовини з Вест Гемом.