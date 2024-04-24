Джерело - Чемпіон.
Головному тренеру Челсі Маурісіо Почеттіно не соромно за розгромну поразку від Арсенала в матчі перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (5:0).
Слова аргентинського наставника "синіх" наводить інсайдер Фабріціо Романо.
"Чи мені соромно? Ні. Це слово несправедливе для опису наших гравців. Я не буду звинувачувати гравців. Ми не можемо звинувачувати молодих хлопців, які прийшли сюди за тяжких обставин і вийшли битися проти команди, яка бореться за перемогу в АПЛ", — сказав Почеттіно.
🔵 Pochettino: "Embarassed? No. That word is unfair to describe our players".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
"I’m not going to blame the players. We cannot blame young guys that came here after suffering circumstances and came here to fight against a team fighting to win the Premier League". pic.twitter.com/koCWl6KRKu
Також аргентинський наставник Челсі заявив після поєдинку, що з таким рівнем гри його підопічні не зможуть кваліфікуватися в єврокубки.
Зазначимо, що після поразки від Арсеналу "сині" встановили ганебний рекорд в АПЛ.