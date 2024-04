Головному тренеру Челсі Маурісіо Почеттіно не соромно за розгромну поразку від Арсенала в матчі перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (5:0).

Слова аргентинського наставника "синіх" наводить інсайдер Фабріціо Романо.

🔵 Pochettino: "Embarassed? No. That word is unfair to describe our players".



"I’m not going to blame the players. We cannot blame young guys that came here after suffering circumstances and came here to fight against a team fighting to win the Premier League". pic.twitter.com/koCWl6KRKu