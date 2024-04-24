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Почеттіно — про поразку від Арсенала: Чи мені соромно? Ні

Сьогодні 10:30 174 0
Почеттіно — про поразку від Арсенала: Чи мені соромно? Ні
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру Челсі Маурісіо Почеттіно не соромно за розгромну поразку від Арсенала в матчі перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (5:0).

Слова аргентинського наставника "синіх" наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Чи мені соромно? Ні. Це слово несправедливе для опису наших гравців. Я не буду звинувачувати гравців. Ми не можемо звинувачувати молодих хлопців, які прийшли сюди за тяжких обставин і вийшли битися проти команди, яка бореться за перемогу в АПЛ", — сказав Почеттіно.

Також аргентинський наставник Челсі заявив після поєдинку, що з таким рівнем гри його підопічні не зможуть кваліфікуватися в єврокубки.

Зазначимо, що після поразки від Арсеналу "сині" встановили ганебний рекорд в АПЛ.

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