Джерело - Чемпіон.

Головному тренеру Челсі Маурісіо Почеттіно не соромно за розгромну поразку від Арсенала в матчі перенесеного 29 туру Англійської Прем'єр-ліги (5:0).

Слова аргентинського наставника "синіх" наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Чи мені соромно? Ні. Це слово несправедливе для опису наших гравців. Я не буду звинувачувати гравців. Ми не можемо звинувачувати молодих хлопців, які прийшли сюди за тяжких обставин і вийшли битися проти команди, яка бореться за перемогу в АПЛ", — сказав Почеттіно.

🔵 Pochettino: "Embarassed? No. That word is unfair to describe our players".



"I’m not going to blame the players. We cannot blame young guys that came here after suffering circumstances and came here to fight against a team fighting to win the Premier League". pic.twitter.com/koCWl6KRKu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024

Також аргентинський наставник Челсі заявив після поєдинку, що з таким рівнем гри його підопічні не зможуть кваліфікуватися в єврокубки.

Зазначимо, що після поразки від Арсеналу "сині" встановили ганебний рекорд в АПЛ.