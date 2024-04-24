Почеттіно: Ми не заслуговуємо на єврокубки, якщо гратимемо, як в матчі з Арсеналом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що його підопічні не заслуговуватимуть потрапити в єврокубки, якщо гратимуть, як у поєдинку 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала (5:0).

Слова аргентинського фахівця передає Фабріціо Романо.

"Якщо ми хочемо бути на іншій позиції наступного сезону — нам потрібно приймати рішення. Єврокубки? Зараз важко бачити, що буде далі, ми дуже розчаровані. Якщо ми гратимемо, як в суботу проти Сіті — це нормально, якщо так, як сьогодні (проти Арсенала, - прим.) — ми не заслуговуємо на вихід в єврокубки", — сказав Почеттіно.

❗️🔵 Pochettino: “If we want to be in different position next season, we need to take decisions”.



“Europe? It's difficult to see the future now, we feel disappointed”.



“If we compete like Saturday vs City it's ok, if we complete like today we don't deserve to go to Europe”. pic.twitter.com/HRfC7ljXHM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024

Зазначимо, що після поразки від Арсеналу Челсі встановив ганебний рекорд в АПЛ.