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Почеттіно: Ми не заслуговуємо на єврокубки, якщо гратимемо, як в матчі з Арсеналом

Сьогодні 09:23 105 0
Почеттіно: Ми не заслуговуємо на єврокубки, якщо гратимемо, як в матчі з Арсеналом
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що його підопічні не заслуговуватимуть потрапити в єврокубки, якщо гратимуть, як у поєдинку 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала (5:0).

Слова аргентинського фахівця передає Фабріціо Романо.

"Якщо ми хочемо бути на іншій позиції наступного сезону — нам потрібно приймати рішення. Єврокубки? Зараз важко бачити, що буде далі, ми дуже розчаровані. Якщо ми гратимемо, як в суботу проти Сіті — це нормально, якщо так, як сьогодні (проти Арсенала, - прим.) — ми не заслуговуємо на вихід в єврокубки", — сказав Почеттіно.

Зазначимо, що після поразки від Арсеналу Челсі встановив ганебний рекорд в АПЛ.

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