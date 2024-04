Почеттіно: Ми не заслуговуємо на єврокубки, якщо гратимемо, як в матчі з Арсеналом

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно вважає, що його підопічні не заслуговуватимуть потрапити в єврокубки, якщо гратимуть, як у поєдинку 29 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала (5:0).

Слова аргентинського фахівця передає Фабріціо Романо.

❗️🔵 Pochettino: “If we want to be in different position next season, we need to take decisions”.



“Europe? It's difficult to see the future now, we feel disappointed”.



“If we compete like Saturday vs City it's ok, if we complete like today we don't deserve to go to Europe”. pic.twitter.com/HRfC7ljXHM