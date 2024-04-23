Джерело - Чемпіон.
У 32 турі іспанської Ла Ліги Севілья здобула домашню перемогу над Мальоркою.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
32 тур, 22 квітня
Голи: 1:0 - 61 Ен Несірі, 2:0 - 75 Ромеро, 2:1 - 90+5 Пратс
Нагадаємо, мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг в Ель Класико Барселону.
Джуд Беллінгем, забивши вирішальний гол у компенсований час, наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно). Останній напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.
Раніше ми повідомляли, що Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо.