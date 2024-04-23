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Севілья вдома перемогла Мальорку в 32 турі Ла Ліги

Сьогодні 00:02 86 0
Севілья вдома перемогла Мальорку в 32 турі Ла Ліги
#Мальорка, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі іспанської Ла Ліги Севілья здобула домашню перемогу над Мальоркою. 

Матч завершився з рахунком 2:1. Голи Ен Несірі та Ромеро принесли перемогу Севільї.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
32 тур, 22 квітня

Севілья - Мальорка 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 61 Ен Несірі, 2:0 - 75 Ромеро, 2:1 - 90+5 Пратс

Нагадаємо, мадридський Реал з українським голкіпером Андрієм Луніним у складі переміг в Ель Класико Барселону.

Джуд Беллінгем завдяки голу наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно). Останній напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.

Раніше ми повідомляли, що Севілья готує трансфер "нового Довбика" з Динамо.

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