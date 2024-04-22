Визначився календар матчів юнацької збірної України на Євро-2024

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Юнацька збірна України U-19 з футболу дізналася розклад матчів на чемпіонаті Європи-2024, який відбудеться в Північній Ірландії.

Про це повідомляє УАФ.

Підопічні Дмитра Михайленка зіграють з господарем змагань, Норвегією та Італією. Турнір триватиме з 15 по 28 липня. Матч Північна Ірландія — Україна відкриватиме змагання. Перші два місця квартету вийдуть до півфіналу.

Розклад матчів збірної України U-19 на Євро-2024

15 липня, 21:00. Північна Ірландія — Україна

18 липня, 17:30. Норвегія — Україна

21 липня, 21:00. Україна — Італія

Євро також є відбором на чемпіонат світу-2025 U-20, який відбудеться в Чилі. Від європейського регіону на турнір поїдуть п'ять команд: усі півфіналісти ЧЄ та переможець матчу за 5 сходинку, який між собою проведуть треті місця груп.

Нагадаємо, що юнацька збірна України впевненно перемогла швейцарців у вирішальному матчі кваліфікації, і посіла перше місце у квартеті зі Швейцарією, Латвією та Північною Македонією, вигравши всі поєдинки із загальним рахунком 8:0.