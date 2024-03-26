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Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024

Сьогодні 16:50 141 0
Збірна України U-19 розгромила швейцарців і вийшла на Євро-2024
#збірна України U-19

Джерело - Чемпіон.

Юнацька збірна України здобула путівку на чемпіонат Європи-2024 серед команд до 19 років. 

У вирішальному матчі за перше місце в групі 7 команда Дмитра Михайленка розгромно перемогла Швейцарію U-19 з рахунком 3:0. 

На 63-й хвилині шикарним ударом з-за меж штрафного майданчика рахунок відкрив Геннадій Синчук. Вже за 5 хвилин Матвію Пономаренко вдалося подвоїти перевагу, скориставшись помилкою воротаря. На 78-й хвилині Пономаренко оформив дубль та встановив остаточний рахунок. 

Євро-2024 (U-19). Кваліфікаційний турнір. Група 7

26 березня

Україна U-19 - Швейцарія U-19 - 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 63 Синчук, 2:0 - 68 Пономаренко, 3:0 - 78 Пономаренко

Новина доповнюється...

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