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Хаві назвав мету Барселони на решту сезону

Сьогодні 13:25 90 0
Хаві назвав мету Барселони на решту сезону
#Басрелона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Хаві Ернандес

Джерело - Marca.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес вважає, що виграти Ла Лігу буде дуже важко, тому мета Барси – потрапити до Суперкубку Іспанії.

Наставник висловився на пресконференції після поразки у Ель Класико від мадридського Реала (2:3).

"Наразі не час говорити про майбутнє. Нам потрібно "переварити" цю поразку та думати про матч із Валенсією. Залишилось шість ігор, треба буде попрацювати.

Виграти Ла Лігу буде дуже важко, тому мета – потрапити в Суперкубок [Іспанії] на наступний рік (для цього потрібно посісти 2-е місце в Прімері – ред.). Цілі є завжди", – заявив тренер.

Раніше ми писали, що Хаві може очолити топклуб італійської Серії А.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем завдяки голу наблизився в перегонах бомбардирів до українця Артема Довбика (17 та 18 голів відповідно). Український нападник напередодні допоміг Жироні розгромити Кадіс.

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