Джерело - Чемпіон.

21 квітня у 30 турі німецької Бундесліги Штутгарт поступився Вердеру, дортмундська Боруссія не втримала перемогу над Баєром.

Леверкузенці могли вперше програли у нинішньому чемпіонаті, перервавши безпрограшну серію, яка тривала 44 поєдинки. Але у компенсовані хвилини, граючи в меншості, зрівняли рахунок.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

30 тур, 21 квітня

Вердер — Штутгарт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Дукш, 2:0 - 49 Дукш, 2:1 - 71 Ундав

Боруссія Д — Баєр 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 81 Фюллькруг, 1:1 - 90+8 Станішич

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще один матч в Бундеслізі:

20:30 Фрайбург — Майнц

Нагадаємо, напередодні Баварія розгромно перемогла Уніон Берлін, тоді як Айнтрахт дотиснув Аугсбург.