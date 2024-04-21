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Вердер здолав Штутгарт, Баєр продовжив неймовірну безпрограшну серію: результати матчів Бундесліги

Сьогодні 20:31 271 0
Вердер здолав Штутгарт, Баєр продовжив неймовірну безпрограшну серію: результати матчів Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

21 квітня у 30 турі німецької Бундесліги Штутгарт поступився Вердеру, дортмундська Боруссія не втримала перемогу над Баєром.

Леверкузенці могли вперше програли у нинішньому чемпіонаті, перервавши безпрограшну серію, яка тривала 44 поєдинки. Але у компенсовані хвилини, граючи в меншості, зрівняли рахунок. 

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
30 тур, 21 квітня

Вердер — Штутгарт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Дукш, 2:0 - 49 Дукш, 2:1 - 71 Ундав

Боруссія Д  Баєр 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 81 Фюллькруг, 1:1 - 90+8 Станішич

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще один матч в Бундеслізі:

  • 20:30 Фрайбург — Майнц

Нагадаємо, напередодні Баварія розгромно перемогла Уніон Берлін, тоді як Айнтрахт дотиснув Аугсбург.

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