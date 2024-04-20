Баварія на виїзді розгромила Уніон, Вольфсбург здолав Бохум: результати матчів 30 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
20 квітня у 30 турі німецької Бундесліги відбулися п'ять матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
30 тур, 20 квітня
Вольфсбург - Бохум 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 43 Вінд
Гайденгайм - Лейпциг 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Шешко, 1:1 - 69 Доведен, 1:2 - 85 Опенда
Гоффенгайм - Боруссія М 4:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 36 Вергхорст, 1:1 - 39 Гак, 2:1 - 58 Премель, 3:1 - 66 Кабак, 3:2 - 78 Гак, 3:3 - 89 Гак, 4:3 - 90+1 Штах
Кельн - Дармштадт 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Кларер, 0:2 - 90+1 Вільгельмссон
Уніон - Баварія 1:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 29 Горецка, 0:2 - 45+1 Кейн, 0:3 - 53 Мюллер, 0:4 - 62 Тель, 0:5 - 66 Мюллер, 1:5 - 90+1 Вертессен
Напередодні Айнтрахт дотиснув Аугсбург у 30 турі Бундесліги.