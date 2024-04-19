Айнтрахт дотиснув Аугсбург у 30 турі Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

Айнтрахт вдома переграв Аугсбург у межах 30 туру німецької Бундесліги з футболу.

Матч завершився з рахунком 3:1. На гол півзахисника Аугсбурга Рубена Варгаса господарі відповіли влучними ударами форвардів Фареса Шаїбі, Юго Екітіке та Омара Мармуша.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

30 тур, 19 квітня

Айнтрахт Франкфурт — Аугсбург 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Варгас, 1:1 - 55 Шаїбі, 2:1 - 61 Екітіке, 3:1 - 90+6 Мармуш

Наразі Айнтрахт посідає 6 сходинку в турнірній таблиці з 45 очками в активі. Аугсбург залишився сьомим з 39 балами.

Нагадаємо, у минулому турі Айнтрахт розгромно поступився Штутгарту, а Аугсбург впевнено переміг Уніон Берлін.