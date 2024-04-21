Штутгарт зазнав поразки від Вердера: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 30 турі німецької Бундесліги відбувся 1 поєдинок. Штутгарт, який розташувався на третій сходинці чемпіонату, поступився Вердеру.
Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
30 тур, 21 квітня
Вердер — Штутгарт 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 28 Дукш, 2:0 - 49 Дукш, 2:1 - 71 Ундав
Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще два матчі в Бундеслізі:
- 18:30 Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен
- 20:30 Фрайбург — Майнц
Нагадаємо, напередодні Баварія розгромно перемогла Уніон Берлін, тоді як Айнтрахт дотиснув Аугсбург.