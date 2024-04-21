Штутгарт зазнав поразки від Вердера: результати матчів Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі німецької Бундесліги відбувся 1 поєдинок. Штутгарт, який розташувався на третій сходинці чемпіонату, поступився Вердеру.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

30 тур, 21 квітня

Вердер — Штутгарт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Дукш, 2:0 - 49 Дукш, 2:1 - 71 Ундав

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще два матчі в Бундеслізі:

18:30 Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен

20:30 Фрайбург — Майнц

Нагадаємо, напередодні Баварія розгромно перемогла Уніон Берлін, тоді як Айнтрахт дотиснув Аугсбург.