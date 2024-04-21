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Штутгарт зазнав поразки від Вердера: результати матчів Бундесліги

Сьогодні 18:34 67 0
Штутгарт зазнав поразки від Вердера: результати матчів Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен, #Штутгарт

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі німецької Бундесліги відбувся 1 поєдинок. Штутгарт, який розташувався на третій сходинці чемпіонату, поступився Вердеру.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
30 тур, 21 квітня

Вердер — Штутгарт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 28 Дукш, 2:0 - 49 Дукш, 2:1 - 71 Ундав

Сьогодні, 21 квітня, відбудеться ще два матчі в Бундеслізі:

  • 18:30 Боруссія Дортмунд — Баєр Леверкузен
  • 20:30 Фрайбург — Майнц

Нагадаємо, напередодні Баварія розгромно перемогла Уніон Берлін, тоді як Айнтрахт дотиснув Аугсбург.

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