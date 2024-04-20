Агробізнес упустив перемогу на останніх хвилинах, Буковина з покером Палагнюка розгромила МФК Металург: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чотири матчі ігрового дня другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

Агробізнес упустив перемогу на останніх хвилинах у грі з Маріуполем (1:1). Буковина завдяки чотирьом голам Василя Палагнюка розгромно виграла у МФК Металург із рахунком 5:0.

Гірник-Спорт не втримав перемогу в матчі з Поділлям (1:1), а Діназ у доданий час здолав Хуст (1:0).

Чемпіонат України - Перша ліга

5 тур, 20 квітня

"Чемпіонська" група

Агробізнес — ФСК Маріуполь 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 50' Войтиховський, 1:1 — 90+4' Терехов

"Вибування" група

МФК Металург — Буковина 0:5 (0:1)

Голи: 0:1 — 38' Палагнюк, 0:2 — 55' Палагнюк (пен.), 0:3 — 63' Палагнюк, 0:4 — 81' Власенко, 0:5 — 84' Палагнюк

Діназ Вишгород — Хуст 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 90+2' А. Волошин

Гірник-Спорт — Поділля 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 7' Посєвкін, 1:1 — 90' Чібуезе (автогол)

Нагадаємо, у минулому турі Інгулець здобув важливу перемогу над Карпатами, а Прикарпаття виграло у СК Полтава.

Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця